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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli Üniversitesinde 80 sağlık personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki engelli bakım merkezlerinde sağlık, beslenme ve öz bakım hizmetlerini denetledi.

Kırklareli Üniversitesinde sağlık çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kayalı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hasan Zan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime 80 personel katıldı.

Akademisyenler tarafından verilen ve iki gün süren eğitimlerin ardından katılımcılara belgeleri verildi.

Engelli bakım merkezleri denetlendi

Kırklareli'nde engelli bakım merkezleri denetlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, il genelinde engelli bakım merkezlerinde sağlık, beslenme ve öz bakım hizmetlerinin kalite standartlarına uygunluğunu kontrol etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda hizmet almalarını sağlamak amacıyla denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmanın en büyük öncelikleri olduğunu aktaran Özbaş, "Kurumlarımızda sunulan hizmetlerin standartlara uygunluğu ekiplerimizce düzenli olarak takip edilmektedir. Amacımız, engelli vatandaşlarımızın en iyi şartlarda bakımlarını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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