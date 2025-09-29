Kırklareli'nde Sağlık Çalışanlarına Afet ve Acil Durum Eğitimi

Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına yönelik afet ve acil durum planlaması eğitimi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, kamu ve özel hastanelerde görevli afet ve acil durum planı hazırlama komisyonu üyesi sağlık çalışanlarına, afet ve acil durum temel kavramları, hastane olay yönetim sistemi, kitlesel yaralanmaları olaylarda hastane yönetimi, hastane afet triyaj alanı ve bilgi yönetimi hakkında bilgi verildi.

Eğitimin ardından senaryo hazırlanarak uygulamalı masa başı tatbikatı yapıldı.

Eğitime katılan sağlık çalışanlarına belgeleri verildi.