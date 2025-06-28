Kırklareli'nde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kırklareli'nde aniden başlayan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Hava sıcaklığı 20 derece, sağanağın gün boyu sürmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan sağanağın zaman zaman etkisini artırmasıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına ve binaların girişlerine sığındı.
Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel