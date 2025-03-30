Kırklareli'nde Sağanak Yağış Etkili Oluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Kırklareli'nde sağanak yağış etkisini gösteriyor. Vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri su biriken yerlerde çalışmalar yapıyor.
Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor
KIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından bayramın birinci günü sağanak yağış etkili oluyor.
Yağış sebebiyle vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.
Etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri ise su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.
Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte yağışların devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Güncel