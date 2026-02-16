Haberler

Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu

Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafik ekipleri önlem aldı, yağışın yarın akşama kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak, zaman zaman şiddetini artırdı, kısa süreli dolu da yağdı.

Yaklaşık 10 dakika süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı kavşaklarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarın akşama kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki faciadan acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde kazanacağı dev rakam

Galatasaray, Juventus'u elerse dünyaları kazanacak
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak
İzmir'de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü

Küçük çocuğun korkunç şekilde can verdiği anlar kamerada