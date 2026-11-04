Kırklareli'nde Roman Eylem Planı toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı

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Kırklareli'nde "Roman Eylem Planı Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında, valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, ilgili kurum yetkilileri ve Roman İl Koordinatörü Kasım Ant katıldı.

Toplantı, İl Eylem Planı sunumuyla başladı. Sunumda, 2023–2025 döneminde yürütülen çalışmalar ile kurumların performans göstergeleri değerlendirildi.

Görüş, talep ve önerilerin sunulduğu toplantıda, Roman vatandaşların eğitimden istihdama, sosyal hizmetlerden kültür ve spora kadar yaşamın her alanına katılımını güçlendirecek çalışmaların kurumlar arası iş birliğiyle kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA