Lüleburgaz'da park halindeki araçlara taşlı saldırı: 3 gözaltı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki araçlara taşla zarar verdiği öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki araçlara taşla zarar verdiği öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kocasinan Mahallesi'nde otoparkta bulunan bazı araçların camlarının kırık olduğunu fark edenler durumu polise bildirdi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA