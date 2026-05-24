Kırklareli'de Paralimpik Sporculara Ödül Töreni

Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni kapsamında düzenlenen paralimpik spor etkinliğinde, masa tenisi, yüzme ve para halter branşlarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Güneş Özel Sporcular Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Dilek Çakır, sporcuların azim ve mücadeleleriyle topluma örnek olduğunu vurguladı.

Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni kapsamında paralimpik spor etkinliği ödül töreni yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırklareli Belediyesince düzenlenen festival kapsamında Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, masa tenisi, yüzme ve para halter branşlarında Türkiye ve uluslararası dereceleri bulunan sporculara ödülleri verildi.

Güneş Özel Sporcular Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Dilek Çakır, törende, özel sporcuların yalnızca sportif başarılarıyla değil, azimleri, mücadeleleri ve hayata kattıkları umutla da toplum için örnek olduklarını söyledi.

Kırklareli'nin paralimpik spor alanında öne çıkması için çalıştıklarını belirten Çakır, "Bugün burada yalnızca bir etkinlik gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda azmin, emeğin, sevginin ve dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte gösteriyoruz." dedi.

Çakır, etkinlikte emeği geçen AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'a da teşekkür etti.

Konuşmanın ardından sporculara plaketleri takdim edildi.

Etkinliğe Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve Milli Takım Antrenörü Mustafa Akyüz de katıldı.

Kaynak: AA / Serhat Ünver
