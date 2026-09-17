Kırklareli'nde özel güvenlik görevlisi bankamatikte unutulan parayı sahibine ulaştırdı

Kırklareli'nde özel güvenlik görevlisi, bankamatikte unutulan paranın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu'nda görevli Barış Evren, işlem yapmak için gittiği bankamatikte bir miktar para olduğunu fark etti.

Parayı muhafaza altına alan Evren, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek paranın sahibini tespit etti.

Para, polis gözetiminde sahibine ulaştırıldı.

Evren, AA muhabirine, parayı gördüğü anda sahibinin acil bir ihtiyacı olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Parayı cebine koymadan yetkililere haber verdiğini belirten Evren, "Bankamatiğe gittiğimde yüklü miktarda para olduğunu gördüm. Parayı hemen güvenceye alıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdim. Olay yerine gelen polis ekipleri eşliğinde parayı unutan kişiye teslim ettik." dedi.

Evren, paranın miktarının kendisi için önemli olmadığını dile getirerek, "Parayı bulduğum an sahibine acil lazım olabileceğini, belki de son parası olduğunu düşündüm. Parayı teslim ettiğimizde sahibi çok teşekkür etti. Miktarın azlığı ya da çokluğu önemli değil. Benim olmayan bir şeyi sahibine ulaştırmak için her zaman aynı şekilde hareket ederdim." diye konuştu.

Kaynak: AA