Haberler

Kırklareli'nde özel güvenlik görevlisi bankamatikte unutulan parayı sahibine ulaştırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde özel güvenlik görevlisi, bankamatikte unutulan paranın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Kırklareli'nde özel güvenlik görevlisi, bankamatikte unutulan paranın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu'nda görevli Barış Evren, işlem yapmak için gittiği bankamatikte bir miktar para olduğunu fark etti.

Parayı muhafaza altına alan Evren, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek paranın sahibini tespit etti.

Para, polis gözetiminde sahibine ulaştırıldı.

Evren, AA muhabirine, parayı gördüğü anda sahibinin acil bir ihtiyacı olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Parayı cebine koymadan yetkililere haber verdiğini belirten Evren, "Bankamatiğe gittiğimde yüklü miktarda para olduğunu gördüm. Parayı hemen güvenceye alıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdim. Olay yerine gelen polis ekipleri eşliğinde parayı unutan kişiye teslim ettik." dedi.

Evren, paranın miktarının kendisi için önemli olmadığını dile getirerek, "Parayı bulduğum an sahibine acil lazım olabileceğini, belki de son parası olduğunu düşündüm. Parayı teslim ettiğimizde sahibi çok teşekkür etti. Miktarın azlığı ya da çokluğu önemli değil. Benim olmayan bir şeyi sahibine ulaştırmak için her zaman aynı şekilde hareket ederdim." diye konuştu.

Kaynak: AA
Sivas'ta kayıp Büşra bebek soruşturmasında yeni gözaltı! Kardeşlerinin 'çadırdan alıp götürdü' dediği kişi yakalandı

Kardeşleri konuştu, o isim gözaltında! Ortada borç iddiası var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de

TSK'dan Yunan'a net mesaj! Yüzlerce komando bölgeye çıkarma yaptı
Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralı

Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralandı
Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi

İsrail'in uykuları kaçtı! Ankara'nın son hamlesi tüm planlarını bozdu
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Kozinoğlu soruşturmasında gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur'dan ilk açıklama

Hasan Atilla Uğur'dan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama
Mert Hakan Yandaş gün sayıyor! Dönüş tarihi belli oldu

Ve beklenen oldu! Mert Hakan'dan haber var
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı

SPK düğmeye bastı! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı