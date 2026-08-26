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Kırklareli'nde otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Kırklareli'nde otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

8 Kasım Mahallesi Millet Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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