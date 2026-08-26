Kırklareli'nde otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
8 Kasım Mahallesi Millet Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA