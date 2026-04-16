Kırklareli'nde Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya tarafından alınan tedbirlere ilişkin bilgi verildi.

Ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Vali Turan, orman yangınları ile mücadelede tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Ormanların yangınlar başta olmak üzere her türlü risk ve tehdide karşı korunduğunu belirten Turan, sahada görev yapan tüm ekiplerin koordinasyonunun en üst seviyede tutulması gerektiğini vurguladı.

Turan, vatandaşların da orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmasını istedi.