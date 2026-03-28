Kırklareli'nde 'Beyin Ölümü ve Kadavrik Donör Bakımı' konferansı düzenlendi

Kırklareli'nde 'Beyin Ölümü ve Kadavrik Donör Bakımı' konferansı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, organ naklinin önemine vurgu yaptı ve sağlık çalışanlarının bu konudaki özverilerini belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğü Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, organ naklinin çok önemli olduğunu söyledi.

Kırklareli'nde organ nakli bilincini oluşturduklarına inandığını ifade eden Cerit, sağlık çalışanlarının da bu konuda çok özverili olduklarını kaydetti.

Ardından, İstanbul Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Gülçin Hilal Alay, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Koray Öz, yoğun bakım uzmanları Aycan Göktürk ve Ejder Kamil Öztürk tarafından organ bağışı konusunda katılımcılara bilgi verildi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver
