Kırklareli'nde operasyonda 2 şüpheli tutuklandı, 167 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, 167 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram uyuşturucu ham maddesi, bir miktar uyuşturucu madde imalatında kullanılan sıvı, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 480 lira ele geçirildi.

Operasyonda M.Ş. ve Z.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA