Kırklareli'nde, Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı
Kırklareli'nde, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılına Hazırlık ve Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılına Hazırlık ve Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda öğrencilerin nitelikli ortamlarda eğitim almalarını??????? sağlamak için yürütülen çalışmalar ele alındı.
Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, okul ve çevrelerinin güvenliğinin sağlanması, eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve il genelinde ihtiyaç duyulan tedbirlerin zamanında alınması hususları değerlendirildi.
Vali Turan, çocukların güvenle eğitim alacağı ve geleceğe umutla hazırlanacağı güçlü eğitim ortamlarını ortak akılla inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.