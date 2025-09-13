Kırklareli'nde Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli Valiliğince Pehlivanköy ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan, Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda muhtarların taleplerini dinledi, köylerdeki projeler hakkında bilgi aldı.

Turan, toplantıda yaptığı konuşmada, her ay farklı bir ilçede muhtarlar ile bir araya gelerek isteklerini dinlediğini belirtti.

Devletin millet için var olduğunu ifade eden Turan, muhtarların da devletin vatandaşlara uzanan eli olduğunu kaydetti.

Vatandaşların huzuru, güvenliği ve refahı için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Turan, "Pehlivanköy'de köylerimizin ve mahallelerimizin gelişimine yönelik başlatılan yatırımlar, devam eden ve planlanan projelerle daha da güçlenecek. Sizlerden gelen talepler bizim yol haritamızdır. Devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıya, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Geriş, İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş ile muhtarlar katıldı.