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Kırklareli'nde kuvvetli rüzgar araçlara zarar verdi, Valilik uyardı

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Kırklareli'nde kuvvetli rüzgar araçlara zarar verdi, Valilik uyardı
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Kırklareli'nde etkili olan kuvvetli rüzgar, iki mahallede araçlara zarar verdi. Valilik, fırtınanın yarına kadar süreceğini ve 50-70, yer yer 80 kilometre/saat hıza ulaşabileceğini belirterek tedbir uyarısı yaptı.

Kırklareli'nde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Kentte sabah başlayan rüzgar, zaman zaman şiddetini artırıyor.

Rüzgar nedeniyle Karacaibrahim Mahallesi'nde bir binadan kopan beton parçaları, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar oluştu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde de bir aracın üzerine ağaç devrildi.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 25 kilometreye ulaşan rüzgarın öğleden sonra etkisini artırması ve yağışın etkili olması bekleniyor.

Valilik uyardı

Valilikten yapılan açıklamada ise Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmelerine göre, Kırklareli ve çevre illerde kuzeyden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (50-70, yer yer 80 kilometre/saat) etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Fırtınanın yarına kadar süreceği belirtilen açıklamada, ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA
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