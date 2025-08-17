Kırklareli'nde Küçükbaş Hayvanlar için Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

Kırklareli'nde, şap hastalığından ari ve koyun-keçi vebasından korunan bölgede küçükbaş hayvanların aşılamaları hızla sürdürülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan ve halk sağlığını korumak amacıyla veteriner hekimlerle birlikte aşılamaları düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Şap hastalığından ari, koyun ve keçi vebasından korunan alan arasında yer alan Kırklareli'nde küçükbaş hayvanların aşılamaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesinde görevli veteriner hekim, kentteki çiftliklerde yetiştirilen küçükbaş hayvanları aşılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, mesai mefhumu gözetmeksizin veteriner hekimlerin şap ile koyun ve keçi vebası aşılamalarında bulunduğunu belirtti.

Aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Karaca, "İlimiz genelinde hayvan ve halk sağlığını korumak adına mesai mefhumu gözetmeksizin aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Şap hastalığından ari, koyun ve keçi vebasından korunmuş bölge ilan edilen Trakya'mızı hastalıklardan uzak tutmak için titizlikle çalışıyoruz. Sağlıklı hayvanlar sağlıklı bir gelecek demek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
