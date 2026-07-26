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Kırklareli'nde köy kadınları arıcılıkla aile bütçelerine katkı sunacak

Kırklareli'nde köy kadınları arıcılıkla aile bütçelerine katkı sunacak
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- Kırklareli'nin Istranca Dağları eteklerinde yer alan Kula köyü kadınları aldıkları eğitimin ardından arıcılık faaliyetine başladı Köy Muhtarı Aliye Kankılıç: "Kula köyünde arıcılığa kadın eli değdi. Kadınlar her konuda daha titiz ve hassas düşünüyor. Emekliyiz, çocuklarımızı büyüttük, şimdi arılara yöneldik"

Kırklareli'nin Kula köyünde yaşayan kadınlar, aldıkları eğitimin ardından başladıkları arıcılıkla hem aile bütçelerine hem de köyün tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyor.

Istranca Dağları eteklerinde yer alan Kula köyünde yaşayan kadınlar, tarım olanaklarının sınırlı olduğu köylerinde yeni bir üretim modeli oluşturmak amacıyla arıcılığa yöneldi.

Kula Köyü Muhtarı Aliye Kankılıç öncülüğünde güçlerini birleştiren yöre kadınları, köyün meşhur meşe balı potansiyelini ve bakir ormanlık yapısını ekonomik bir değere dönüştürmek için harekete geçti.

Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileriyle sağlanan koordinasyon sonucu köyde arıcılık eğitimleri düzenlendi.

Ekipler tarafından verilen eğitimleri büyük bir ilgiyle takip edip başarıyla tamamlayan ve sertifikalarını almaya hak kazanan kadınlar, doğayla iç içe mesailerine başlayarak üretime ilk adımı attı.

Kankılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin meşe balının kalitesi nedeniyle dışarıdan arı girişine kapatılarak koruma altına alındığını belirtti.

Köyü tanıtmak ve köyde yaşayan gençlere örnek olmak amacıyla böyle bir girişimde bulunduklarını anlatan Kankılıç, "Eğitimimizi alıp 12 kovanla uygulamaya geçtik. Köyümüzde tarım işi yapılmadığı için zirai ilaçlama da yok. Bu sayede organik bal üreteceğiz. Hedefimiz 12 olan kovan sayısını ilerleyen süreçte 120'ye kadar çıkarmak." dedi.

Kankılıç, köyün kadınlarının arıcılığa büyük bir hevesle başladığını söyledi.

Köyün adını meşe balı ile tanıtacaklarını dile getiren Kankılıç, "Kula köyünde arıcılığa kadın eli değdi. Kadınlar her konuda daha titiz ve hassas düşünüyor. Emekliyiz, çocuklarımızı büyüttük, şimdi arılara yöneldik. Arılarımızı adeta çocuğumuz gibi görüyoruz." şeklinde konuştu.

"Gençlerimize örnek olacağız"

Köy sakinlerinden Satiye Erten ise yıllardır arıcılık yapmayı hayal ettiğini, muhtarın teşvikiyle bu hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi.

Erten, orman köyü olmalarının organik bal üretimi için büyük avantaj sağladığını vurgulayarak, köydeki kadınlar olarak üretime daha etkin katılmak istediklerini belirtti.

Gülay Camgöz de arılarla ilgilenmenin insana huzur verdiğini ifade ederek, "Arılarımıza çocuğumuz gibi bakıyoruz. Hedefimiz kovanlarımızı çoğaltarak hem evimizin bütçesine hem de köyümüzün kalkınmasına destek olmak. Bir yandan da gençlerimize örnek olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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