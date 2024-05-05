Kırklareli'nde Karışımlı Yakıt Operasyonu: 9 Bin 600 Litre Ele Geçirildi
Kırklareli'nde yapılan operasyonda bir tankerde 9 bin 600 litre karışımlı yakıt ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karışımlı kalorifer yakıtı satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı ve Pınarhisar ilçesinde bir yakıt tankerini durdurdu. Yapılan incelemede, araçtaki yakıtın karışımlı olduğu tespit edildi.
Kırklareli'nde bir tankerde 9 bin 600 litre karışımlı yakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, karışımlı kalorifer yakıtı satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, T.D. idaresindeki yakıt tankerini Pınarhisar ilçesinde durdurdu. Akaryakıt tankerinden alınan numunede yapılan incelemede, araçtaki 9 bin 600 litre yakıtın karışımlı olduğu belirlendi.
Sürücü gözaltına alındı.