Kırklareli'nde geleneksel "Kakava ateşi" yakıldı

Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali, kortej yürüyüşü ve Kakava ateşinin yakılmasıyla başladı. Festivalde dans, müzik ve defile gösterileri sunuldu, 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni, düzenlenen kortej yürüyüşü ve "Kakava ateşi"nin yakılmasıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırklareli Belediyesince organize edilen festival kapsamında Karagöz Parkı önünde kortej oluşturuldu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak ile vatandaşların katıldığı kortej, Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak bulvarları ile İstasyon Caddesi güzergahını takip ederek Millet Bahçesi'ne ulaştı.

Festival alanında dans ve müzik gösterileri sunuldu.

Vali Turan, programda yaptığı konuşmada, yalnızca bir festivalin açılışını gerçekleştirmediklerini, aynı zamanda asırların birikimini ve ortak kültürel hafızayı geleceğe taşımanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Kırklareli'nin Balkanlar'dan Anadolu'ya uzanan önemli bir medeniyet köprüsü olduğunu belirten Turan, "Bu kadim topraklar, farklı kültürlerin yüzyıllardır kardeşlik içerisinde yaşadığı sevginin, saygının ve dayanışmanın hayat bulduğu müstesna bir coğrafyadır." dedi.

Festivalin en önemli sembollerinden birinin "Kakava ateşi" olduğunu ifade eden Turan, ateşin yalnızca baharın gelişini simgelemediğini, aynı zamanda kardeşlik ve umutların da sembolü olduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu da Kakava geleneğinin birlik, beraberlik ve bereketin simgesi olduğunu dile getirdi.

Bakanlık olarak geleneksel sanatların korunmasına, sanatçıların desteklenmesine ve gençlerin kültürel değerlerle buluşturulmasına önem verdiklerini aktaran Mumcu, geleneksel sanatların gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Belediye Başkanı Bulut ise Kakava'nın bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandığını ifade etti.

Programda ayrıca AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ile MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da konuşma yaptı.

Etkinlikte "Bakırdan Düşler" defilesi sergilendi, ardından 10 ton odundan hazırlanan "Kakava ateşi" yakıldı.

Festival, 24 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
