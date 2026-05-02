Kırklareli'nde Karadeniz Bahar Şenlikleri düzenlendi

Lüleburgaz ilçesinde Karadeniz Bahar Şenlikleri düzenlendi.

Lüleburgaz Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen etkinliğe, Kırklareli Valisi Uğur Turan ve eşi Nihal Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Vali-Mülkiye Başmüfettişleri Osman Bilgin ve Ali Fuat Atik, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ile protokol üyeleri katıldı.

Vali Turan, Karadeniz kültürünün değerlerinin birlik ve beraberlik ruhuyla yoğrularak milletin en büyük zenginliğini oluşturduğunu söyledi.

Farklılıkların bir araya gelerek oluşturduğu kültürel bütünlüğün kardeşlik bağlarını kuvvetlendirdiğini ifade eden Turan, ortak değerler etrafında kenetlenen bir milletin geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyeceğini belirtti.

Vali Turan, başta Dernek Başkanı Siyami Aslan olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin toplumsal kaynaşmayı artırması temennisinde bulundu.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Sarıçam da, Lüleburgaz'ın çok güzel bir etkinliğe ev sahipliğini yaptığını belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Turan ve beraberindekiler şenlik alanında kurulan stantları gezdi.