Kırklareli'nde Kan Bağışı Kampanyası Büyük İlgiyle Tamamlandı

Kırklareli'nde "Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Büyür" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası tamamlandı.

Kırklareli Valiliği ve Türk Kızılay iş birliğiyle İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen kampanya, vatandaşların yoğun katılımıyla sona erdi.

Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanı Volkan Göç, yaptığı açıklamada, kampanyaya gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kanın kaynağının sadece insan olduğunu ve teknolojik imkanlarla üretilemediğini vurgulayan Göç, "Bağışlanan her ünite kan, kurtarılan üç can anlamına geliyor. Kırklarelili hemşehrilerimizin gösterdiği bu hassasiyet ve dayanışma ruhu son derece kıymetli. Duyarlılık göstererek hayat kurtaran tüm gönüllü bağışçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA