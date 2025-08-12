Kırklareli'nde Kadınlar Yağmur Dadalası Geleneğini Canlandırdı

Güncelleme:
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde köylü kadınlar, yağmur, bolluk ve bereket için 'Yağmur Dadalası' geleneğini yeniden yaşattı. Etkinlikte maniler seslendirilirken, yöresel lezzetler de ikram edildi.

Kırklareli'nde köylü kadınlar, yağmur duası, bolluk, bereket ve sağlık dileğinde bulunmak için "Yağmur Dadalası" geleneğini canlandırdı.

Pınarhisar ilçesi İslambeyli köyünde kadınlar, asırlık gelenekleri kapsamında bir araya geldi.

Bir evin bahçesinde düzenlenen etkinlikte 12 yaşlarında bir kız çocuğu, sabahın erken saatlerinden itibaren yeşil ot ve çiçeklerle süslenerek "Yağmur Dadalası" olarak hazırlandı.

Daha sonra köy kadınları "Yağmur Dadalası" olarak hazırlanan kız çocuğuyla evleri gezerek maniler seslendirdi.

Ziyaret edilen ev sahipleri de kız çocuğunun üzerine su atıp yağmur, bolluk ve bereket getirmesi dileklerinde bulundu.

Köyün düğün salonunda ise dualar okundu.

Etkinlikte hazırlanan yöreye ait kaçamak, bulgur pilavı, helva, börek, plaska, dızmana, çörek ve kurabiye gibi lezzetler de katılımcılara ikram edildi.

Köy sakinlerinden Aynur Mayda, gazetecilere, geleneklerine sahip çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Unutulmaya yüz tutan bu geleneklerin genç kuşaklara aktarılmasının önemine işaret eden Mayda, "Bu geleneğimiz uzun yıllardır yapılmıyordu. Bizde arkadaşlarımızla bir araya gelerek bu geleneği canlandırdık, çok mutluyuz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Erhan Baycan - Güncel
