Kırklareli'nde Kaçak Avcılarla Mücadele: Ele Geçirilen Ağdan Balıklar Suya Bırakıldı

Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen ağ ele geçirildi, ağa takılan birçok balık suya bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Kayalıköy baraj göletinde denetim yaptı.

Denetimde mevzuat kapsamında kullanılması yasak olan, suya bırakılmış misina ağ ele geçirildi.

Ağ ekiplerce toplandı, ağa takılı balıklar ise suya bırakıldı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.