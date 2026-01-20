Istranca Ormanları karla kaplanınca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında Istranca Ormanları, kartpostallık görüntülerle beyaz bir örtüyle kaplandı. Soğuk hava nedeniyle ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu.
Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca Ormanları, havadan görüntülendi.
Kentin yüksek kesimlerinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Soğuk hava nedeniyle Istranca Ormanları'ndaki ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Mahyatepe mevkisinde, ormanlık alanda kartpostallık görüntüler oluştu.
Beyaza bürünen ormanlık alanlar dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel