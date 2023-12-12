Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde insan kaçakçılığından yargılanan sanık 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Kırklareli'nde kiralık otomobille "göçmen kaçakçılığı" yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kırklareli'nde kiralık otomobille "göçmen kaçakçılığı" yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kırklareli 1. Asliye Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık B.G. ile avukatı katıldı.

Duruşma, kimlik tespitinin yapılması ve iddianame özetinin okunmasıyla başladı.

Sanık B.G. savunmasında, göçmen kaçakçılığı suçuna karıştığı için pişman olduğunu söyledi.

İstanbul'dan korsan taksicilik yapmak için otomobil kiraladığını iddia eden B.G, Kırklareli'ne gezmek amacıyla geldiğini ve dönüş masraflarını çıkarmak için de müşteri aradığını savundu.

Pınarhisar ilçesinden Kırklareli'ne geldiği sırada yol kenarında 5-6 kişilik grubun el işareti yaptığını ve yanlarında durduğunu ileri süren B.G, "Çok az Türkçe konuşabiliyorlardı, İstanbul'a gitmek istediklerini söylediler ve araca aldım. Kontrol noktasında polislerin beni durdurmaya çalıştığını duymadım. İstanbul istikametine çıktığımda arkamdan gelen polisleri gördüm ve durdum. O sırada araçtakilerden biri hariç hepsi kaçtı. Ben de aracın yanında polisleri bekledim." ifadelerini kullandı.

B.G, tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasında, sanık B.G'nin "göçmen kaçakçılığı" suçundan cezalandırılmasını isteyerek, tahliyesini talep etti.

Duruşmada, sanığın 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarpıtılmasına ve tahliyesine karar verildi.

İddianameden

Soruşturma kapsamında Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 25 Eylül'de Pınarhisar kavşağındaki kontrol noktasında şüphelendiği bir otomobili durdurmak istemiş, kaçan sürücü B.G. ile otomobildeki 7 düzensiz göçmenden 1'i kovalamacayla yakalanmıştı.

Düzensiz göçmen Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiş, B.G. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

İddianamede ayrıca, sanığın düzensiz göçmenleri Kırklareli'nden İstanbul'a götürmek için kişi başı 5 bin liraya anlaştığı bilgisine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Cumhuriyet İstanbul Göçmen Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

13 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title