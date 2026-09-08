Haberler

Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı

Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen??????? toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda konuşan Vali Turan, encümen üyelerinin özverili ve gayretli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, vatandaşlara en etkin hizmeti sunmak için mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını ifade etti.

Kentin dört bir yanına ve kırsala en hızlı şekilde hizmet ulaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Turan, "Milletimizin huzuru, refahı ve Kırklareli'mizin gelişimi için büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek duyurdu! 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Şafak vakti 4 koldan operasyon! Onlarca şüpheliye işlem başlatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe 25 milyon euroyu gözden çıkardı ama yine de alamadı! İşte transferin perde arkası

25 milyon euro verip alamadığı isim ortaya çıktı
Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar günü! Atlas Çağlayan'ın katili için istenen ceza belli oldu

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar günü
Suudi Arabistan, Husilerin ülkeye yönelik saldırılarında 73 kişinin yaralandığını bildirdi

Husiler Suudi Arabistan'ı vurdu! 4 kentte 73 kişi yaralandı
Orman yangınlarında son durum: 3 noktadan iyi haber geldi

Alevlerle dev mücadele! Orman yangınlarında son durum açıklandı
Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba

Kerem'in maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba
Kilis'te AK Parti il başkanına ait olduğu iddia edilen ses kaydı siyaset kulislerini karıştırdı

Sızdırılan ses kaydı şehri karıştırdI