Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen??????? toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda konuşan Vali Turan, encümen üyelerinin özverili ve gayretli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, vatandaşlara en etkin hizmeti sunmak için mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını ifade etti.

Kentin dört bir yanına ve kırsala en hızlı şekilde hizmet ulaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Turan, "Milletimizin huzuru, refahı ve Kırklareli'mizin gelişimi için büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA