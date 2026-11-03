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Kırklareli'nde İğneada ve Kıyıköy'deki balıkçı tekneleri denetlendi

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Kırklareli'nde İğneada ve Kıyıköy'deki balıkçı tekneleri denetlendi
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada ve Kıyıköy beldelerinde balıkçı teknelerini denetledi. Denetimlerin ilgili kanun kapsamında düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada ve Kıyıköy'de balıkçı tekneleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından kent genelinde su ürünleri denetimleri sürüyor.

İlgili kanun kapsamında sürdürülen çalışmalar doğrultusunda, İğneada ve Kıyıköy beldelerinde balıkçı teknelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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