Haberler

Kırklareli'nde odun keserken hızarın üzerine düşen işçi ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde kereste kesim atölyesinde çalışan H.K, hızar makinesinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırklareli'nde odun keserken hızarın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi'nde kereste kesim atölyesinde çalışan H.K, hızar makinesi ile odun kestiği sırada dengesini kaybetmesi sonucu düştü.

Hızarın üzerine düşen H.K, ağır yaralandı.

Atölyedeki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulundu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Boğaziçi Üniversitesi karıştı

Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali
Sanki stadyum! Böyle işletme görülmedi

Videoyu izleyen herkes "Bu ne böyle" demekten kendini alamıyor
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar

Salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu

Türkiye'nin gündemine oturan başkanın üzerine bastığı şeye bakın
Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz

Gizemli sevgiliye bırakmak istediği miras ortaya çıktı