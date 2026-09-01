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Görme Engelli Dernek Temsilcisi Cenazesi Kırklareli'nde Uğurlandı

Görme Engelli Dernek Temsilcisi Cenazesi Kırklareli'nde Uğurlandı
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Kırklareli'nde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden görme engelli Eşpedal Derneği Kırklareli Temsilcisi Necati Geniş, son yolculuğuna uğurlandı.

Kırklareli'nde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden görme engelli Eşpedal Derneği Kırklareli Temsilcisi Necati Geniş, son yolculuğuna uğurlandı.

Geniş'in Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan cenazesi, Hızırbey Camisi'ne getirildi.

Geniş'in yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Geniş'in cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ile Geniş'in yakınları ve arkadaşları katıldı.

Necati Geniş, Karakaş Mahallesi 100. Yıl Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında bulunan dairesinin balkonundan düşerek ağır yaralanmıştı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Geniş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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