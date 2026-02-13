Haberler

Kırklareli'nde hayatını kaybeden hakim Burçay Şimşek için tören düzenlendi

Kırklareli'nde hayatını kaybeden hakim Burçay Şimşek için tören düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde rahatsızlanan hakim Burçay Şimşek için adliyede düzenlenen törenle veda edildi. Törene valilik ve adliye temsilcileri katıldı. Şimşek, hastanede hayatını kaybetmişti.

Kırklareli'nde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden hakim Burçay Şimşek (30) için adliyede tören düzenlendi.

Kırklareli Adliyesinde gerçekleştirilen törende, Şimşek'in Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirildi.

Şimşek'in öz geçmişinin okunduğu törende daha sonra dua edildi.

Şimşek'in cenazesi Babaeski ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Cem Karaca, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş ve adliye personeli katıldı.

Şimşek, dün Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisiyle birlikte olup hamile kalan öğretmen için karar verildi
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce suratı bu hale geldi
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisiyle birlikte olup hamile kalan öğretmen için karar verildi
Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti
Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş