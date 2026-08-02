Haberler

Kırklareli'nde gübre satışı yapan bayiler denetlendi

Kırklareli'nde gübre satışı yapan bayiler denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lüleburgaz ilçesinde gübre satışı yapan bayiler denetlendi.

Lüleburgaz ilçesinde gübre satışı yapan bayiler denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek, taklit gübrelerin piyasaya arzını önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğunu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrollerini, fiyatını ve son kullanım tarihlerini inceledi.

Ayrıca denetimlerde kayıt sistemleri ve ürünlerin etiket bilgileri de kontrol edildi.

Kaynak: AA
Trump geri adım attı! İran saldırıları son anda durduruldu

Dünyanın beklediği haberi verdi!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kötü koku ekipleri harekete geçirdi; evde cansız bedeni bulundu

Kötü koku ekipleri harekete geçirdi; evde cansız bedeni bulundu
Eve giren komşular korkunç manzarayla karşılaştı

Eve giren komşular korkunç manzarayla karşılaştı
Seyyar satıcıdan çocuğunun yanında anneye tepki çeken sözler: Bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun

Seyyar satıcıdan anneye tepki çeken sözler! Hem de çocuğunun yanında
62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti

62 yaşındaki Hülya Avşar bikiniyi giyip yıllara meydan okudu
Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor

Şehirlerarası otobüslerde yeni dönem! O hizmet tarihe karışıyor
Ülke bir anda karanlığa gömüldü: ABD bu işin neresinde?

Ülke bir anda karanlığa gömüldü: ABD bu işin neresinde?
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in “Kasası'na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi

Başkanın kardeşinden Özel’in kasasına seçim öncesi sır transfer