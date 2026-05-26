Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli'nde gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, kasap, şekerleme ve restoranlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde üretim alanları, gıda saklama şartları ve hijyen koşulları inceledi.

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, gıda güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, "Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerimiz aralıksız devam edecek. İşletmelerimizin hijyen ve mevzuat kurallarına uyumu, toplum sağlığımız açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.