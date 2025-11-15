Kırklareli'nde Gıda İşletmelerine Denetim

Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, il genelinde marketler, gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı kaydedildi.