Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, toplu tüketim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartlarını inceledi.

Ayrıca ekipler, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde bulundurulması zorunlu olan "gıda işletmesi kare kodu" afişlerini de kontrol etti.

Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.