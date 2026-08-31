Kırklareli'nde İlk Türk Müziği Yetenek Sınavı Heyecanı

Kırklareli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler yeteneklerini sergiledi.

2026-2027 akademik yılında ilk kez öğrenci alacak olan Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'ne kayıt yaptırmak için 45 öğrenci müracaat etti. 30 öğrencinin alınacağı bölüm için üniversite binasında yetenek sınavı gerçekleştirildi.

Sınava katılacak öğrenciler, sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte sınav salonunun önüne geldi.

Piyano, bağlama, gitar, flüt ve keman gibi enstrümanlarla sınava giren öğrenciler, jüri karşısında yeteneklerini ortaya koydu.

Konservatuvar Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Uğur Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilk defa öğrenci alacakları Türk Müziği Bölümü için büyük bir heyecan duyduklarını söyledi.

Bölüme 30 kontenjan ayrıldığını ve 45 aday başvurduğunu belirten Alkan, "30 kontenjanımız var, 45 başvuru oldu. Öğrencilerimiz zaten dışarıda görmüşsünüzdür, çok heyecanlılar. Kırklareli halkı da heyecanlı, üniversitemiz de heyecanlı. Biz hocalar olarak bizler de heyecanlıyız." dedi.

Mezuniyet sonrası kariyer imkanlarına değinen Alkan, bölümün çok geniş bir perspektif sunduğunu vurgulayarak, "Adı üzerinde Devlet Konservatuvarı. Buradan mezun olan öğrenciler Kültür ve Turizm Bakanlığının korolarında, devlet sanatçısı olarak, orkestralarda ve formasyon alarak müzik öğretmeni olarak görev yapabilecekler. Yani çok perspektif sunan bir bölüm." diye konuştu.

Öğrenciler sınav öncesi heyecan yaşadı

Hamitcan Akdemir ise akademik hayatının ardından müzik öğretmeni olmayı istediğini söyledi.

Topluma faydalı bir birey olmak istediğini belirten Akdemir, sınava girmenin heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Mehmet Arda Menekşe de sınav öncesi heyecanlandığını ifade etti.

Akademisyen olmayı istediğini belirten Menekşe, sahneye çıktığında heyecan yaşadığını kaydetti.

Sedef Tanaydın da bugün çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti.

Kırklareli Üniversitesi Devlet Konservatuvarının ilk öğrencisi olmak istediğini anlatan Tanaydın, "Sınava gireceğiz, sıramızı bekliyoruz. Eğer kısmet olursa akademisyen olmak isterim. Bu alanda kendimi geliştirmek isterim. Halk müziği alanında gerçekten yeteneğimin olduğunu düşünüyorum ve bunun üzerine gitmek istiyorum." dedi.

Kaynak: AA