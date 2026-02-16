Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Kırklareli Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezinde 'Beyazperdenin Unutulmaz Melodileri' konserini düzenledi. Konsere katılan müzisyenler, Yeşilçam sinemasının unutulmaz müziklerini seslendirdi.

Kırklareli'nde film müzikleri konseri düzenlendi.

Kırklareli Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen "Beyazperdenin Unutulmaz Melodileri" konserinde, müzisyen Can Tutuğ, Saygın Tekergölü ve Tolga Şişko sahne aldı.

Konserde, Yeşilçam sinemasının müzikleri seslendirildi. Konserin ardından müzisyenlere çiçek takdim edildi.

Çocuk parklarında bakım ve onarım yapılacak

Lüleburgaz'da çocuk parklarında bakım ve onarım çalışması yapılacak.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede çocuk parklarının daha modern, güvenli ve konforlu hale dönüştürüleceği bildirildi.

İçedeki 8 çocuk parkındaki oyun grupları ve fitness aletlerinin yıprandığı ve hasar gördüğünün tespit edildiği, oyun gruplarının yenileriyle değiştirileceği ve bakımlarının yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

500

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı

Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak

Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşini havuzda boğmaya çalıştı

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı

Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

