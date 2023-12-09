Kırklareli'nde FETÖ operasyonu: 29 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ/PDY, kaçakçılık, mali suçlar ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda birçok suç unsuru ele geçirildi.

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), kaçakçılık, mali suçlar ve göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 Kasım-7 Aralık tarihlerinde FETÖ, kaçakçılık, mali suçlar ve göçmen kaçakçılığına yönelik 20 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerin ev, işyeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 61 dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu, 2 aktarım cihazı, 11 kilogram tütün, 45 bin 200'ü boş 62 bin 20 makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 elektronik sigara sarma makinası, 118,8 litre kaçak içki, 10 kaçak araç yedek parçası, güç kaynağı, sahte sürücü belgesi, tescilsiz ve motor şase numaraları silinmiş motosiklet, çok sayıda sahte çek, 3 sahte araç plakası ile pasaport ele geçirildi.