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Kırklareli'nde Tuğgeneral Köse'ye veda

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Kırklareli'nde 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse için veda programı düzenlendi. Vali ve protokol üyeleri, hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk diledi.

Kırklareli'nde emekliliğe ayrılan 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse için veda programı gerçekleştirildi.

Kırklareli Orduevi'nde gerçekleştirilen programa Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile protokol üyeleri katıldı.

Vali Turan, konuşmasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzun yıllar hizmet verdikten sonra emekliye ayrılan Tuğgeneral Köse'ye vatana ve millete sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Tuğgeneral Köse ve ailesine emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk dileyen Bulut, yeni yaşamında başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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