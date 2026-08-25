Kontak çevirmek artık daha pahalı! Benzin 75 lira sınırına geldi

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak motorine yapılan artışın ardından benzin kullanıcıları da yeni güne zam haberiyle uyandı. Uygulanan 2 lira 74 kuruşluk fiyat artışının ardından özellikle büyükşehirlerdeki akaryakıt tabelaları baştan aşağı değişti.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL DURUM

Yeni zamların pompaya yansımasıyla birlikte megakent İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 74,26 TL, motorinin litre fiyatı 82,73 TL, LPG ise 33,79 TL oldu. Anadolu Yakası'nda ise benzin 74,11 TL, motorin 82,58 TL ve LPG 33,19 TL seviyesinden satışa sunuluyor.

Başkent Ankara'da yeni fiyatlarla birlikte benzinin litre fiyatı 75,23 TL'ye yükseldi. Şehirde motorin 83,83 TL'den, LPG ise 33,89 TL'den satılıyor.

Zamlı tarifeyle birlikte üç büyük şehir arasında en yüksek fiyatın görüldüğü İzmir'de ise benzin 75,53 TL'ye ulaştı. İzmir'de motorinin litre fiyatı 84,12 TL olurken, LPG ise 33,79 TL'den işlem görüyor.

Kaynak: Haberler.com