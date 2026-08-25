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Kontak çevirmek artık daha pahalı! Benzin 75 lira sınırına geldi

Kontak çevirmek artık daha pahalı! Benzin 75 lira sınırına geldi Haber Videosunu İzle
Kontak çevirmek artık daha pahalı! Benzin 75 lira sınırına geldi
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Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Motorine gelen 2 lira 92 kuruşluk zammın hemen ardından, benzinin litre fiyatına da 2 lira 74 kuruşluk bir zam yapıldı. Gece yarısı itibarıyla pompaya yansıyan yeni fiyatlarla birlikte, üç büyükşehirde benzin fiyatları 74-75 lira bandına yerleşti.

  • Benzine 2 lira 74 kuruş zam yapıldı.
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 74,26 TL, Ankara'da 75,23 TL, İzmir'de 75,53 TL oldu.
  • İzmir'de motorin 84,12 TL ile üç büyük şehirde en yüksek seviyede.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak motorine yapılan artışın ardından benzin kullanıcıları da yeni güne zam haberiyle uyandı. Uygulanan 2 lira 74 kuruşluk fiyat artışının ardından özellikle büyükşehirlerdeki akaryakıt tabelaları baştan aşağı değişti.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL DURUM

Yeni zamların pompaya yansımasıyla birlikte megakent İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 74,26 TL, motorinin litre fiyatı 82,73 TL, LPG ise 33,79 TL oldu. Anadolu Yakası'nda ise benzin 74,11 TL, motorin 82,58 TL ve LPG 33,19 TL seviyesinden satışa sunuluyor.

Başkent Ankara'da yeni fiyatlarla birlikte benzinin litre fiyatı 75,23 TL'ye yükseldi. Şehirde motorin 83,83 TL'den, LPG ise 33,89 TL'den satılıyor.

Zamlı tarifeyle birlikte üç büyük şehir arasında en yüksek fiyatın görüldüğü İzmir'de ise benzin 75,53 TL'ye ulaştı. İzmir'de motorinin litre fiyatı 84,12 TL olurken, LPG ise 33,79 TL'den işlem görüyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMURAT AKYOL:

İktidar Petrol bulmasın artık Allah aşkına yalvarıyoruz ülke olarak..Hatta hiçbirşey bulmasınlar.

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Haber YorumlarıHaci Taştan:

Sıkıntı yok her seçim yaklaştıpında bulunan doğalgaz rezervi ve petrol çok. Yine mutlu olur alkışlarsınız.

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Hayret . bu site bir zam haberi verdi. Ama yorum yok. Buna da şükür.

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