Kırklareli'nde Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: Sürücü Yaralandı
Kırklareli Armağan köyünde Ersin Genç'in kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle köye geçici olarak elektrik verilemedi.
Kırklareli'nde elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Armağan köyünde Ersin Genç'in (34) kullandığı 39 ED 421 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralı ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle elektrik direği yan yatarken, köye bir süre elektrik verilmedi.