Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama

Öcalan'la Sırrı Süreyya Önder'siz ilk görüşme
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

PKK elebaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü! Paylaşıma düşülen not çok manidar
2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar

Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde karar! Sanıklara ceza yağdı

Kırklareli'nde Elektrik Akımına Kapılan 4 Kişinin Olayı: 4 Tutuklama

Kırklareli'nde Elektrik Akımına Kapılan 4 Kişinin Olayı: 4 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde bir çay bahçesinde yaşanan elektrik akımına kapılma olayında 4 kişi tutuklandı. Çay bahçesinin sahibi ve elektrikle ilgili 3 kişi gözaltına alındı; 5 yaşındaki çocuk havuza düştükten sonra çevredekiler yardım etmeye çalışırken elektrik akımına kapıldı.

Kırklareli'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Yayla Mahallesi'ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda meydana gelen olaya ilişkin işletme sahibi E.F'nin ardından işletme ortaklarından H.D. ile elektrikçi S.A, İ.A. ve E.P. hakkında soruşturma kapsamında gözaltına alınması kararı verdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. İşletme sahipleri E.F. ve H.D. ile elektrikçi S.A. ve İ.A. tutuklandı. Diğer şüpheli serbest bırakıldı.

4 kişinin tedavisi devam ediyor

Yayla Mahallesi'ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki M.K. dengesini kaybederek süs havuzuna düşmüş, çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girerek elektrik akımına kapılmıştı.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda yaptığı incelemede topraklamanın olmadığını tespit etmişti.

Elektrik akımına kapılan çocuğun tedavisi Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde, 3 kişinin tedavisi ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürülüyor.

Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut, hastanede tedavisi sürenleri ziyaret etti.

Bulut, yaralıların sağlık durumlarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bulut, "Çok şükür, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu görmek hepimizi rahatlattı." ifadelerine yer verdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.