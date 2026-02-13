Haberler

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Kırklareli'nde düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Jandarma, iki otomobildeki 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kırklareli'nde düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Dereköy'den Armağan köyü istikametine iki otomobilin aralıklarla geçtiğini belirleyerek takibe aldı.

Ekipler, öncülük yaptığı belirlenen A.M.A. yönetimindeki 34 MCH 768 plakalı otomobil ile düzensiz göçmenlerin bulunduğu M.M.A. idaresindeki 41 BAA 293 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Şüpheli A.M.A. ve M.M.A. ile Ö.Ü. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ü. savcılık sonrası serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler A.M.A. ve M.M.A. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İki otomobile el konurken düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
