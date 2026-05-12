Kırklareli'nde Dünya Hemşireler Günü kutlandı

Kırklareli'nde Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen törende, hemşirelerin sağlık hizmetlerindeki önemi vurgulandı. İl Sağlık Müdürü ve Rektör Yardımcısı, hemşirelerin fedakarlıkları ve insan hayatına olan katkılarından bahsetti.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Cerit, burada yaptığı konuşmada, hemşirelerin insan hayatına dokunmayı meslek edinerek, şefkati, sabrı ve fedakarlığıyla sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Hemşireliğin yalnızca bir meslek olmadığını ifade eden Cerit, insanlığa adanmış bir hizmet yolculuğu olarak gördüklerini belirtti.

Hemşirelerin bir hastanın korkusunu dindiren güvenli bir ses, acısını hafifleten şefkatli bir dokunuş ve iyileşme yolunda en güçlü desteklerden biri olduğunu dile getiren Cerit, "Onların emeği, sabrı ve insan sevgisi sağlık hizmetlerinin en değerli gücüdür. Mesleğini büyük bir özveriyle icra eden tüm hemşirelerimizin Hemşireler Günü'nü kutluyor, insan hayatına verdikleri değerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Demir de hemşireliğin insan hayatına adanan köklü bir meslek olduğunu belirterek Dünya Hemşireler Günü'nün kutlu olmasını diledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
