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Kıyıköy'de yasak denize giren 4 kişiden 3'ü kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

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Kırklareli Kıyıköy'de olumsuz hava nedeniyle denize girmenin yasak olduğu günde, yasağa rağmen denize giren 4 kişi dalgalara kapıldı. 3 kişi kurtarılırken, kaybolan 20 yaşındaki A.B. için arama çalışmaları sürüyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmenin 1 gün süreyle yasaklandığı Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde kaybolan kişi aranıyor.

Kıyıköy beldesinde yasak olmasına rağmen denize giren 4 kişi dalgalara kapıldı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve bölgedeki balıkçılar tarafından 3 kişi kurtarıldı.

Denizde kaybolan A.B'nin (20) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA
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