Kıyıköy'de yasak denize giren 4 kişiden 3'ü kurtarıldı, 1 kişi aranıyor
Kırklareli Kıyıköy'de olumsuz hava nedeniyle denize girmenin yasak olduğu günde, yasağa rağmen denize giren 4 kişi dalgalara kapıldı. 3 kişi kurtarılırken, kaybolan 20 yaşındaki A.B. için arama çalışmaları sürüyor.
Olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmenin 1 gün süreyle yasaklandığı Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde kaybolan kişi aranıyor.
Kıyıköy beldesinde yasak olmasına rağmen denize giren 4 kişi dalgalara kapıldı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler ve bölgedeki balıkçılar tarafından 3 kişi kurtarıldı.
Denizde kaybolan A.B'nin (20) bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA