Haberler

Kıyıköy'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Etkinlikte yarışmacılar, yaklaşık 10 metre uzunluğundaki yağlı direğin ucunda bulunan bayrağı almak için kıyasıya mücadele etti

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen, Kıyıköy Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Sefer Yılmaz, İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş ve vatandaşlardan oluşan kortej, Kıyıköy Meydanı'ndan sahile yürüdü.

Protokol üyelerinin Kıyıköy Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tekneden deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, Kırklareli Belediyesi halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle devam etti.

İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş, burada yaptığı konuşmada, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, Türkiye'nin denizcilik alanındaki başarılı çalışmalarının dünyaya örnek olduğunu ve deniz kaynaklarının korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Konuşmaların ardından kadınlar ve erkekler kategorilerinde yüzme yarışları düzenlendi.

Tekneden denize atlayan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Yarışı tamamlayamayan bazı yarışmacılar ise Sahil Güvenlik ekiplerince tekneye alındı.

Programda yarışmacılar, denize bırakılan iki ördeği yakalamak için kıyasıya mücadele etti.

Etkinlikler kapsamında yumurta taşıma ve çuval yarışmaları da gerçekleştirildi. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Kutlamaların en çok ilgi gören bölümünde yaklaşık 30 yarışmacı, gres yağı sürülen 10 metre uzunluğundaki direğin ucunda bulunan Türk bayrağını almaya çalıştı.

Bazı yarışmacıların direkte ilerlemek için yoğun çaba harcadığı mücadelede, yaklaşık 1 saatin ardından Arda Pala bayrağı almayı başardı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt

İzmir AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay'dan açıklama var
İndirim beklerken sürpriz zam! Akaryakıtta tabela yine değişiyor

İndirim beklerken sürpriz zam! Tabela yine değişiyor
Demet Şener ve İbrahim Kutluay yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor

Yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Bir günde 6 oyuncu gitti

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Bir günde 6 oyuncu gitti
Tamar Tanrıyar'a ait YouTube kanalına erişim engeli getirildi

Artık bu görüntüye erişilemiyor!
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

Görüntü Ümraniye'den! Bir anda atölyeye dalıp genci taciz etti
35 yıldır biriktirdiği 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı

Tüm serveti gitti! 1758 Cumhuriyet altınını elleriyle teslim etti
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi

Üniversite sınavında bir soru iptal edildi, bir sorunun yanıtı değişti