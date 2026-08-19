Çocuklardan Denizlere Mektup: 'İnsanlığa Son Mektuplar'

Kırklareli Çocuk Hakları İl Komitesince deniz ekosisteminin korunmasına dikkat çekmek amacıyla "Sualtı Dünyasına Mektup" etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programda çocuklar, Caretta caretta, Akdeniz foku, yunus, balina, mercan, denizyıldızı, yengeç ve ahtapot gibi deniz canlılarını temsil ederek denizlerdeki plastik kirliliği, iklim değişikliği ve doğal yaşam alanlarının zarar görmesine dikkati çekti.

Çocukların ellerinde bulunan ve üzerinde "Alıcı: İnsanlar" yazan beyaz zarflar dikkati çekti.

Etkinlik kapsamında temsil ettikleri canlıların ağzından insanlığa mektup yazan çocuklar, hazırladıkları mektupları "İnsanlığa Son Mektuplar" adlı kutuda topladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş da etkinliğe katılarak çocuklarla bir araya geldi.

Kumaş, konuşmasında, çocukların doğaya karşı güçlü bir duyarlılık ortaya koyduğunu belirtti.

Çocukların temiz ve yaşanabilir bir dünya talebinin yetişkinler için önemli bir mesaj olduğunu vurgulayan Kumaş, "Çocuklarımızın yalnızca kendileriyle ilgili konularda değil, çevre ve iklim gibi geleceğimizi ilgilendiren konularda da düşüncelerini ifade etmelerini çok kıymetli buluyorum. Bugün onlar denizlerin sesi oldu. Bizler de onların sesini duymak ve gereğini yapmak zorundayız. Çocuklarımızın bu duyarlılığını desteklemek ve onların sözünü görünür kılmak hepimizin sorumluluğudur." diye konuştu.

Kaynak: AA