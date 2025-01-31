Kırklareli'nde Çocuklara Yangın Eğitimi Verildi
Kırklareli'ndeki Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde, çocuklara temel yangın eğitimi verildi. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın söndürme cihazlarını tanıtarak, yangın anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.
Kırklareli'nde Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezindeki çocuklara yangın eğitimi verildi.
Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çocuklara, temel yangın eğitimi ve yangın söndürme cihazlarını tanıttı.
Görevli personel tarafından yangın anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında çocuklar bilgilendirildi.
Eğitim faaliyetlerinin devam edeceği ifade edildi.
Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel