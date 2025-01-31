UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Seçil Erzan davasında ara karar! 4 isim tekrar ifade verecek

Fatih Terim dahil 4 isim için tekrar harekete geçildi
Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı

Kırklareli'nde Çocuklara Yangın Eğitimi Verildi

Kırklareli'nde Çocuklara Yangın Eğitimi Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'ndeki Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde, çocuklara temel yangın eğitimi verildi. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın söndürme cihazlarını tanıtarak, yangın anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Kırklareli'nde Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezindeki çocuklara yangın eğitimi verildi.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çocuklara, temel yangın eğitimi ve yangın söndürme cihazlarını tanıttı.

Görevli personel tarafından yangın anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında çocuklar bilgilendirildi.

Eğitim faaliyetlerinin devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel
img

Maç biter bitmez yanına koştular
img

Aleyna Tilki'nin o halini gören çıplak sandı
img

Aldığı ceza az gelmişti! Savcılıktan Nevzat için yeni talep
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.