Kırklareli'nde çiftçi tarlasına 'Hocalı'yı unutma' mesajı yazdı
Kırklareli'nde bir çiftçi, tarlasına pullukla toprağa iz bırakarak "26 Şubat Hocalı 613 Şehit Unutma, Unutturma" yazdı.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol, Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 34 yıl önce gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybeden 613 kişiyi anmak için çalışma yaptı.

Tunçkol, traktörün pulluğuyla toprağa iz bırakarak yaklaşık 5 saatlik çalışmayla tarlasına "26 Şubat Hocalı 613 Şehit Unutma, Unutturma" yazdı.

Tunçkol, AA muhabirine, Hocalı katliamının tüm insanlığın vicdanında derin yaralar bıraktığını söyledi.

Katliamın unutulmaması gerektiğini ifade eden Tunçkol, "Bu soykırımın dili, dini, mezhebi yok. O yüzden Hocalı katliamı unutulmamalı. Bu dünyada herkesin insanca yaşama hakkı var." dedi.

Katliamda çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 613 kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Tunçkol, dünyanın ise bu katliama sessiz kaldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi
