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Boş araziye atık döken kişiye 60 bin TL ceza

Boş araziye atık döken kişiye 60 bin TL ceza
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Kırklareli Lüleburgaz'da boş araziye atık döken kişi, güvenlik kameralarından tespit edilerek 60 bin lira idari para cezasına çarptırıldı. Belediye, atıkların ücretsiz teslim edilebileceği merkezin yakında olduğunu hatırlattı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde boş araziye atık dökerek çevreyi kirlettiği belirlenen kişiye 60 bin lira para cezası uygulandı.

Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Umurca Köprüsü mevkisindeki boş araziye atık döken kişi, güvenlik kameralarından tespit edildi.

Ekiplerce söz konusu kişiye, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 60 bin lira idari para cezası kesildi.

Atıkların döküldüğü alanın yaklaşık 100 metre ilerisinde, atıkların ücretsiz teslim edilebildiği 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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